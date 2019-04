Ekrem İmamoğlu, CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi

Ümit UZUN-Onur MERİÇ,İSTANBUL,() - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ikinci gününde CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye binasındaki kokteyl salonuna CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gelen Ekrem İmamoğlu, burada açıklama yaptı.

CHP'li İBB Meclis üyeleriyle ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini söyleyen İmamoğlu, "Bu süreç, hepimiz için çok değerli. Temsil ettiğimiz anlayış, bize şunu gösteriyor. Bütün İstanbul'un beklentisi, bu şehirde barışın, huzurun, birleşmenin, buluşmanın, birbirini sevmenin, birbirine hitap ederken kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi bir başkasına yapmamanın, tüm insani kuralların, tüm evrensel değerlerin, tüm bu toprakların değerlerinin korunduğu, ahlakın, vicdanın temsil edildiği bir heyet olmak anlayışı. Burada bulunan her arkadaşımızın çok çok önemli mesuliyetleri var. Bu ne tek başına Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başarabileceği bir şey, ne il başkanımızın, ne buradaki birkaç kişinin özel çabasıyla başarılabilecek bir şey" dedi.



"KİŞİSEL EGONUN SONA ERDİĞİ ANDAN BAHSEDİYORUZ"

"Bu süreç, herkesin Ben ne yapabilirim. Ben, nasıl katkı sunabilirim. Ben, bir arkadaşımın hatasını nasıl telafi edebilirim, düzeltebilirim, yardımcı olabilirim anlayışıdır" diyen İmamoğlu, "Burada kişisel ego, kişisel tarifler, kişisel hedefler, kişisel tavizler ya da kişisel beklentilerin sona erdiği bir andan bahsediyoruz. Sırtında bu yükü taşıyabilen, bunu hissedebilen arkadaşlar olarak sizleri görüyor ve inanıyorum ki bunu en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Bunu ısrarla yapmayan, ısrarla bunun karşısında duran ya da kişisel reflekslerinden vazgeçmeyen, önerilere ve uyarılara rağmen, bu bahsettiğimiz yol haritasını uymayan, çok net ifade ediyorum ki, ne partimizin ne de benim, bu yol haritamızdaki yol arkadaşı olması mümkün değildir. Bunun çok değerli ve önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

16 milyon insana defalarca söz verdiğini belirten İmamoğlu, "Ben, sokaktaki beklentinin sadece söylemden ibaret olmadığını olmamasını diliyorum. Zira bunun takipçisi olacağıma dair son anına kadar mücadelemi vereceğime dair, biliyorsunuz ki, 16 milyon insanın huzurunda defalarca söz verdim. Ben, verdiğim sözü tutan bir insanım. Dediğim gibi, hak yemem hakkımı yedirmem. Aynı şekilde bu karaktere sahip il başkanımızla, en büyük çatımız olan partimizle bu yolun temsilcileri olduğumuzu unutmayalım" ifadelerini kullandı.



"İBB'DE YAPAR VE BAŞARIRSANIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇERSİNİZ"

Değişimin ve dönüşümün başlangıç yerinin yerel yönetimler olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Yerel yönetimlerin süreçte, belediye başkanının dışında mecliste çoğunluk değilmişiz, şu olacakmış, bu olacakmış. Bunu, dün ilk mesai günümde de söyledim. Şimdi burada yine söylüyorum; Bunu demokrasi adına bir fırsata çevirebilmenin ruhunu, hepimizin yaşamasını ve hissetmesi lazım. Bu mümkün mü? Gayet mümkün. Türkiye'nin bu anlamdaki değişiminin ve dönüşümünün başlangıç yeri yerel yönetimler. Demokrasiyi, damarına kadar hissetme noktası; yerel yönetimlerdir. Bunu da nerede yaparsanız yapın, anlaşılamayabilir, hissedilemeyebilir ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapar ve başarırsanız, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine geçersiniz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Her biriniz bu sürecin sorumlusu, üstlenicisi, taşıyıcısı ve yol arkadaşlarısınız. Bunu size hatırlatmak istiyorum. Her birimiz, farklı anlayışlardan, kültürlerden, bakış açılarından, kökenlerden, yaşam biçimlerinden bir araya gelmiş bir topluluğuz. İBB, Türkiye'de, TBMM'den sonraki en büyük halk meclisi. Bu halk meclisinin, bu çatı altındaki sözleri, bence sadece Türkiye değil, dünya tarafından da izlenecek ve takip edilecek. O bakımdan çok koordineli, parti disiplinine uyan, partimizin grup başkanı ve grup yönetiminin sürece dair aldığı kararlara mutlaka uyan bir anlayışla, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da istişare, uzlaşma, konuşabilme mekanizmasını en üst seviyede tutan, bu kültürü taşıyan örnek bir grup olmayı bu meclis içerisinde başarmayı diliyorum" diye konuştu.



"İBB ÇATISI ALTINDA ÇALIŞANLAR 16 MİLYONA HİZMET EDECEK, ONA BUNA DEĞİL"

"İnsanları, bu çatı altında çalışan herkesi selamlamanızı, kucaklamanızı, elini sıkmanızı, sarılmanızı en başta istiyorum" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Büyükşehir Belediye Başkanlığı çatısında çalışan on binlerce insan, bu şehrin insanıdır, bu halkın bir ferdidir, bu toplumun bir yaşayanıdır. Söylediğimiz sözün temsilcileri olarak, sizlerin onları kucaklaması, benim onları kucaklamam demektir. Benim kollarım çok geniş ama on binlerce insanı kucaklamaya fırsatım yok. Dolayısıyla sizler kucaklarsanız, sıcaklığı hissettirirseniz, 'Sen kardeşim, sen alın terini döküyorsun ama biz buraya sana hükmetmeye değil, beraber İstanbul'a hizmet etmeye geldik' derseniz, bizim anlayışımızı onlara sıcaklığımızı hissettirmiş olursunuz. Bu çok önemli. On binlerce çalışanımız, İstanbul'a hizmet edecek. Ne bana, ne meclis grubuna, ne il başkanımıza, ne partililere, kimseye hizmet etmeyecek kardeşim. Bu Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışanlar, bu şehrin 16 milyon insanına hizmet edecek. Ona buna değil. O dönem bitti."

İmamoğlu, "Bunu hissettirmeniz için, burada basının huzurunda, toplumun huzurundan rica ediyorum, lütfen, her gördüğünüz çalışana mutlaka selam verin, gülümseyin, elini sıkın. Deyin ki, "Kardeşim, ayrı gayrı yok. Yeter ki işini yap. Alın terini dök, işinizi yap, başımızın üstünde yeriniz var. Bunları lütfen hissettirin. Sizden isteğim, temennim budur. Grup başkanımızın, il başkanımızın huzurunda, bu sürecin en iyi şekilde başaracağımıza olan inancımı yeniliyorum. Hepimize bu dönem hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



"BİRÇOK TEDBİR OLACAK"

İmamoğlu bir gazetecinin 'İETT, İSKİ ve diğer şirketlere talimatlarınız olmuş. Başka talimatlar ve önlemler olacak mı?' sorusuna ise, "Bu talimatlar olacak. Bilgi istemek, Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarından ya da birimlerinden, bazı konuları teminat altına almak, bazı konuları belediyenin hafızası saklamak, tedbir almak bizim vazifemiz. Daha birçok tedbir olacak, birçok konumuz olacak. Bunlar, mali düzeyde olabilir, insan kaynaklarının tespiti düzeyinde olabilir, iştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vaktimiz yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Bunlar olacak. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da bir önemi yok. Bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada gizli saklı bir şey yok. Biz sadece, kamunun hafızasını, kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde, şahsıma değil, yine kamunun uygun gördü noktada muhafaza etme talimatlarıdır bunlar" yanıtını verdi.

Açılamanın ardından Ekrem İmamoğlu, meclis salonunda basına kapalı olarak gerçekleştirilen İBB CHP Meclis Grubu'na katıldı.



(FOTOĞRAF)