Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

TELEVİZYON ekranları birbirinden heyecanlı dizilerle reting yarışını sürdürürken, izlenme rekabeti geçtiğimiz ay da kıyasıya devam etti. Yaz dizilerinin başarılı performansı dikkatleri üzerine çekerken, sezon finalinde olan yapımların yazın da konuşulmaya devam ettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, Temmuz ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, yaz dizilerinin başarılı performansı, sezon arasında olan dizilerin ise hala konuşulma oranlarının yüksek olması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Temmuz ayının en çok konuşulan yapımı ise Star TV’de yayımlanan ve reytinglerde büyük başarı sağlayan Erkenci Kuş oldu. Dizi Temmuz ayı boyunca 211 haberle adından söz ettirdi.

TRT 1 yapımları arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, hakkında çıkan 176 yazılı basın haberiyle listenin ikinci sırasına yerleşti. Perşembe günleri Show TV’de yayımlanan ve başarılı reyting oranlarıyla dikkat çeken Meleklerin Aşkı, 131 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Fox TV’nin gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk ise hakkında çıkan 112 haberle listenin dördüncü sırasına yerleşmeyi başardı. En çok konuşulan diziler arasında beşinci sırada ise 110 habere konu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı. Bu dizileri 102 haberle Kalbimin Sultanı, 92 haberle Yasak Elma, 88 haberle Çukur, 85 haberle Ege’nin Hamsisi, 80 haberle ise Kocaman Ailem takip etti.