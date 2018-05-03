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Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

MEDYA takip kurumu Ajans Press, Nisan ayının televizyon raporunu çıkardı. İncelemeye göre Nisan ayında medyanın en çok haber yaptığı dizi, 331 habere konu olan Diriliş Ertuğrul oldu. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine...

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu
MEDYA takip kurumu Ajans Press, Nisan ayının televizyon raporunu çıkardı. İncelemeye göre Nisan ayında medyanın en çok haber yaptığı dizi, 331 habere konu olan Diriliş Ertuğrul oldu.

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, özellikle son birkaç yılda sıkça görmeye alışık olduğumuz tarihi ve askeri diziler popülaritesini korumaya devam ederken, izleyicinin ve medyanın gündemindeki yerini aldı. Nisan ayında medyanın en çok haber yaptığı dizi, 331 habere konu olan Diriliş Ertuğrul oldu.

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil gibi ünlü oyuncuları barındıran Ufak Tefek Cinayetler dizisi, hakkında çıkan 241 haberle ayın en çok konuşulan ikinci yapım oldu. 2018 yılının iddialı projeleri arasında gösterilen ve geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Mehmed: Bir Cihan Fatihi ise 237 haberle en çok konuşulan üçüncü yapım oldu. Show TV’nin sevilen dizisi Çukur 165 habere konu olurken, ekranlara geldiği günden itibaren adeta bir hayran kitlesi oluşturan Sen Anlat Karadeniz, 164 haberle Nisan ayının en popüler beşinci yapımı oldu.

(FOTOĞRAFLI)

 

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