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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (4)

'DÜNYANIN HER YERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ' AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Antalya'da...

GENEL 09.11.2019, 18:17
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (4)

'DÜNYANIN HER YERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ'
AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Antalya'da otelde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yer aldığı bölgenin istikrarı için girişimci ve insani politika yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin dış politikasının sadece bölge ile sınırlı olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Biz kabuğunu kırmış devletiz. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Afrika'ya gidiyoruz ama sömürgeci anlayış ile değil. Karşılıklı yarar ile dünyaya açılıyoruz" dedi.
'AVRUPA MAALESEF KENDİ HATALARI NEDENİYLE DÜŞÜŞTE'
Geçmişteki statükoların yıkılmaya başlandığını dile getiren Çavuşoğlu, ittifakların çatırdamaya başladığını söyledi. Ekonominin gücünün Asya'ya kaydığını dile getiren Çavuşoğlu, "Avrupa düşüşte, cazibe merkezi olan Avrupa'nın önemi azalmaya başladı. Avrupa'ya karşı değiliz. Avrupa ne kadar güçlü olursa bizim de yararımıza, çünkü biz de onun bir parçasıyız. Ama Avrupa maalesef kendi hataları nedeniyle düşüşte" diye konuştu.
'SURİYELİLERE 40 MİLYAR DOLAR HARCADIK'
Türkiye'nin sadece kendi menfaatini savunmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Küresel sistemin zayıf olduğu sistemde girişimci olmamız lazım. Yaşadığımız sorunların insani boyutu var. Türkiye 4 milyon Suriyeliye kucak açtı. Bu insanlara bugüne kadar 40 milyar dolar harcadık. Dünyanın her yerinde masada ve sahada varız. Hamasetten öte somut adımlar atıyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile her ikisinde başarılı olduğumuzu tüm dünya gördü ve dengeler değişti. Şimdi herkes bizimle görüşmek için sıraya girdi. Büyük bir oyunu bozduk. Güya biz Kürtlere saldırdık diye propaganda yapmaya çalıştılar. Bölgeyi teröristlerden temizledik. ABD ve Rusya bunu kabul etti" dedi.
'360 DERECE DIŞ POLİTİKA İZLEMELİYİZ'
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kabuğunda durup bekleyen bir ülke olmadığını söyledi. Ülkenin çıkarları için dünyanın her tarafına gitmek zorunda olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "360 derece dış politika izlememiz lazım. Bütün ülkelere gitmemiz lazım. Dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanacak. Gereğini yapacağız, ticaretimiz artacak. Gittiğimiz bölgelere kalkınma yardımı yapmamız gerekiyor. Herkes bize kolay ulaşacak" dedi.
YILMAZ: KENDİ OYUNUNU KURAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu ve Türkiye'yi dünyada marka haline geldiğini aktardı. 10 milyondan fazla üyesi olan bir parti konumunda olduklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Partimiz, Türkiye'yi dış dünyada etkili bir konuma getirdi. Dünyada farklı bir yerdeyiz. Sadece ülke gündemi ile değil küresel gündem ile de ilgiliyiz. Güçlendikçe engellemeler de güçleniyor. Bunlar bizi yolumuzdan ayıramayacak. Türkiye daha riskler ortaya çıkmadan müdahale eden bir ülke olduğunu gösterdi. Zaman içinde büyük riskler ortaya çıkabilecek bir oyunu Barış Pınarı Harekatı ile bozduk. Bozulan oyunun büyüklüğünü çıkan seslere bakarsanız tahmin edebilirsiniz. Kendi oyununu kuran bir ülke haline geldik."

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