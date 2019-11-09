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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (3)

BUNLARI HAZMEDEMEDİLER ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan sözde 'soykırım' kararını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, çifte standart ve ikiyüzlülüğün örneklerini gördüklerini söyledi. Bu kararı almalarının nedenini açıklayan...

GENEL 09.11.2019, 16:09
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (3)

BUNLARI HAZMEDEMEDİLER
ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan sözde 'soykırım' kararını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, çifte standart ve ikiyüzlülüğün örneklerini gördüklerini söyledi. Bu kararı almalarının nedenini açıklayan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk. İsrail'in başını çektiği bir grup ülke, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör devleti kuracaklardı. Biz Barış Pınarı Harekatı ile bu oyunu bozduk. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığımız zaman da aynı tepkiler geldi, ama Barış Pınarı Harekatı'na geldiği kadar tepki gelmedi. Sahada ve masada kararlı duruşumuzla gerekli adımları attık. Hem sahada, hem masada. Bunları hazmedemediler. Bu kararlarla bizi cezalandırmak istiyorlar" dedi.
'MADEM BU KONULARDA HASSASSINIZ'
Yaptırımların Türkiye'yi etkilemeyeceğini defalarca söylediklerini belirten Çavuşoğlu, "Onların yüzüne söyledik. Yaptırım diliyle konuştuğunuz zaman bir yere varamazsınız. Oturup konuştuğumuzda anlaşırız, nitekim anlaştık. Yaptırım kararlarından çekinmeyiz. Peki sözde soykırım ile karar aldınız, madem bu kadar samimisiniz, gözünüzün önünde YPG-PKK Suriye'de etnik ve ideolojik temizlik yaptı. Suriye'den 750 bin Kürdü YPG sürgüne gönderdi. Madem bu konularda hassassınız, niye bunları görmezden geliyorsunuz?" diye konuştu.
'ÖNCE AYNAYA BAKMASI LAZIM'
Bakan Çavuşoğlu, soykırımdan bahsedilecekse yakın tarihte Ermenilerin Hocalı'da Azerbaycanlıları temizlemek istediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Kaçan kurtuldu, ama geride kalanlar hunharca katledildi. 613 Azeriden bahsediyoruz. Derilerini yüzecek kadar vahşice öldürüldü. Soykırım buna denir. Niye bunları görmezden geliyorsunuz. ABD her sene terörle mücadele ile ilgili rapor hazırlar. Bu gibi ülkelerin önce aynaya bakması lazım. Terörizmle mücadele edenlere ders vermek için senin terörizme destek vermemen lazım. Çok açık bir şekilde YPG ve PKK'ya destek veriyor, kendisi de saklamıyor. FETÖ elebaşı ABD'de yaşıyor. Tüm taleplere rağmen FETÖ'cülerin iadesini bırakın, huzurlu yaşaması için destek veriyor. Türkiye gibi ülkeler bu konularda sesini yükseltiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuları doğrudan Başkan Trump'a söylüyor. 13 Kasım'da Washington'da buları yeniden gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.
EİT'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'DE
EİT'nin Antalya'daki toplantısını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çaba sarf edeceklerini söyledi. Teşkilatın daha önceden imzaya açılan ticaret anlaşmasını henüz imzalamadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın revize edilmesinde fayda var, buna yönelik çalışma grubu oluşturduk. Dünya pazarından daha fazla pay elde etmek istiyoruz. Türkiye her zaman bölgesel ve küresel yapıların reformunu savunmaktadır. Bu örgütlerin etkin ve görünür olması lazım. Bu yapının reformu için de birlikte çalışacağız" dedi.
EİT'NİN TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ
EİT Genel Sekreteri İranlı Dr. Hadi Soleimanpour ise verimli beyin fırtınası yaptıklarını söyledi. Herkesin bölgesel işbirliğini artırma konusunda istekli olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Soleimanpour, "Türkiye bu teşkilatta lider bir ekonomiye sahip. Daha sonra da İran ve Pakistan geliyor. Ekonomik açıdan Türkiye'nin söyleyeceği çok sözü var. Üye devletlerin Türkiye'den beklentileri, bölgenin ekonomisini yönetmesi, ticaretle ilgili konuları çözmesi. Türkiye'nin dış politikası, komşularıyla çalışmaya yönelik politikadır. Asya'ya da yönelik politikanız var. Bizim EİT olarak umudumuz, öncelikle halkların beklentilerini gerçekleştirmemiz" diye konuştu.

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