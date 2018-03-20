"Ekonomi yönetimi batıda karar aldırma otoritesi ise doğuya kayıyor"

İSTANBUL, ()-AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Bülent Gedikli Putin’in 6'ınca dönem başkanlığının başlaması ve ABD Merkez Bankası FED'in kararlarının beklendiği bu haftada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomi yönetiminin batı da olduğunu ancak karar aldırma otoritesinin giderek doğuya kaydığına dikkat çekti.

Öğretim üyesi Dr. Bülent Gedikli , İslam ülkeleri içinde gerçek demokrasi olan tek ve lider ülke Türkiye olduğunu belirterek "Lider ülke olmanın bazı sıkıntılarını son 5 yıldır yaşanana ekonomik ve siyasi saldırılarla bir kez daha idrak ediyoruz. Burada en önemli gelişme yaşanan şerlerin hayırlara tebdil olması ve milli üretimin özellikle sanayi-savunma aksında ne kadar önemli olduğudur" dedi.

NATO üyesi bir ülke olmamızın yanı sıra son yıllarda Türkiye'nin kurum içinde üvey evlat muamelesi görüyor olsa da bazı sağduyulu yöneticilerin Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesinin farkına vardığını belirten Dr. Gedikli şöyle konuştu:

"YENİ DÖNEMDE PUTİN TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE SİYASİ İLİŞKİLERİ ARTIRACAK"

"Rusya ve doğu ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz ancak ihracatçılarımıza bazı açılımlar noktasında eksikleri var. Yeni dönemde Putin’in Türkiye ile ekonomik ve siyasi işbirliğini arttıracağını düşünüyorum. Bu kazan-kazan ilişkisi bir çok konuda Rusya ile stratejik çıkarlarımızın çakıştığı gerçeğinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti devlet aklının dengeli bir doğu-batı sentezi ve dünyaya yayılan bir Türkiye soft-power (yumuşak güç) gücünün önümüzde ki dönemde birçok şeyi değiştireceğin düşünüyorum. Başta turizm olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de gerçekleştirdiği “terörden arındırma” operasyonu ekonomik açıdan olumlu etkilerini şimdiden görmeye başladık. Bacasız sanayi turizmde doğu bölgelerimizin tabiat ve tarih ve sağlık turizm yatırımlarıyla gelişecek.

"YABANCILARIN TÜRKİYE İLGİSİ DEVAM EDİYOR"

Yabancılarda Türkiye’ye ilgi devam ediyor. Her ne kadar suyu bulandırmaya çalışan gerçek dışı analizler yayınlansa da paranın ve yatırımcının aklı gerçeklere göre karar vermeye devam ediyor.

Örneğin; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ocak sonunda geçen yıla göre yüzde 2,1 artarak 232,8 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,7 yükselerek 713,8 milyar dolar oldu. Yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,6 artarak 331,3 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4 artışla 37,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 8 artarak 14,2 milyar dolar oldu.

Önümüzde FED faiz kararları ve bilanço küçültme süreci var. Bilanço küçülte süreci uzun yıllar devam edecek ancak faiz arttırımı süreci 0.25-0.50 bandında başlayabilir. Maliyet artışlarına sebep olacak bu süreçte firmaların riskleri hedge etmesi ve döviz geliri olmayanların dövizle borçlanmasını kısıtlamak gibi önlemler alındı."

"2019'DA TÜRKİYE -İRAN EKSİNLİ GERİLİM YARATMA HEDEFLERİ OLABİLİR"

AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Bülent Gedikli 2019'a giderken Trump’ın korumacı ekonomi yaklaşımı ve İran -Türkiye eksenli gerilim yaratma hedefleri, gısa fiyatları, gelir adaletsizliği ve terörle mücadele, Türkiye dünya ekonomilerinin gündem maddeleri olabileceğini söyledi. Gedikli "Türkiye ve İran ın dengeli ilişkiler yürütmesi, bölgede huzur ve barışın temini için tüm ekonomik alt yapımızı ayakta tutup, adeta bir binanın kolonlarını sağlamlaştırır gibi bankacılık,sanayi üretimi 4.0,istihdam artışı,insan kaynağı kalitemiz ve eğitimi güçlendirmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını ve 2020'den sonra ileri demokrasiyle sağlam ekonomisi ve siyasi istikrarıyla ilk 10 ekonomi arasına gireceğini söyleyen Dr. Gedikli "Mücadele ruhumuz, askerimiz terörle mücadele cephede; sanayici,esnaf ve girişimcimiz ise ekonomide devam edecek" diye konuştu.

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