EKMOK, Motosiklet Festivali'ni bu yıl Midilli'de düzenliyor

EDREMİT Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) tarafından organize edilen Uluslararası Motosiklet Festivali'nin 6'ncısı, bu yıl 3-6 Ağustos tarihleri arasında Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenleniyor.Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Edremit Motosiklet Kulübü, 6'ncı Uluslararası Motosiklet Festivali'ni Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından 150 motosikletli, festivale katılmak için Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı’ndan feribotlarla Midilli Adası’na geçti. Festivalin Midilli'deki kardeş motosiklet kulübüyle ortaklaşa organize edildiğini söyleyen EKMOK Yönetim Kurulu Üyesi Besim Eraslan, organizasyona ilginin yoğun olduğunu söyledi.5 yıldan bu yana Edremit ve çevre ilçelerinde düzenledikleri motosiklet festivalinin bu yıl 3-4-5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Yunanistan’ın Midilli Adası’nda gerçekleşeceğini kaydeden Eraslan, “Bu yıl festivalimize Edremit’teki kulüp üyelerimiz dışında, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Balıkesir gibi Türkiye’nin bir çok kentinden motosiklet tutkunları katılıyor. Festival kapsamında Midilli Adası turu, geziler, konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Beraberimizde getireceğimiz çadırlarla kamplar kuracağız. Bol bol denize girip, eğleneceğiz. Tüm bunları yaparken de Ege’nin iki yakasındaki Türk-Yunan dostluğunun da pekiştirilmesine katkı vermeye çalışacağız" dedi.

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