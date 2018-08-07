Ekmeklerini kaya tuzundan çıkarıyorlar

BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Derince, Çayhan ve Tuzlagözü köyleri, uzun yıllardan beri geçimlerini, kaya tuzu kuyularından çektikleri sudan elde ettikleri tuzları satarak sağlıyor. Derince köylülerinden Sabahattin ve Rıdvan Atman kardeşler, babadan kalma mesleği devam ettirdiklerini belirterek, çok zorlandıklarını ancak yapabilecekleri başka işlerinin de olmadığını söyledi.

Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü, Çayhan ve Derince köylüleri, uzun yıllardır ekmeklerini tuzdan çıkarıyor. 40 haneli Derince'de köylülerin tek ekmek kapılarının tuz üretimi olduğunu belirten Sabahattin ve Rıdvan Atman, başka bir iş bilmediklerini söyledi. 15 metre derinliğindeki kaya tuzu kuyularına tatlı su eklediklerini ve bir hafta bekledikten sonra bu suyu çektiklerini anlatan Sabahattin Atman, "Toprak altında 15 metre derinlkteki kaya tuzu kuyusuna sürekli tatlı su ekliyoruz. Bir hafta bekledikten sonra bu kuyulardan çektiğimiz suyu dinlenme havuzlarında bekletiyoruz. Kaya tuzu kuyusundan çıkardığımız sular, böylece tuza dönüşüyor" dedi. Sabahattin Atman, "Kendi topraklarımızdaki tuzu değerlendirmek istiyoruz. Yılın 6 ayını tuz çıkararak geçiriyoruz. Yağışlı havalar başladı mı tuz üretimi durur. Batı illerinde çalışacağımıza topraklarımızdaki tuzu değerlendirmek daha iyidir. Naylon imkanı bize tanınırsa üretimimiz de ikiye katlanmış olur" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Atman da kardeşiyle birlikte yıllardan beri bu işi yaptığını ifade ederek, "Yılın 6 ayını tuz üreterek geçiriyoruz. Tuz işinden başka iş yapmıyoruz. 1995 yılına kadar Özel İdare, tuz üretimi yapıyordu. Zarar ediyor diye resmi kurum bu işten çekilince kuyuları tekrar açmak bize kaldı. Kendi imkanlarımızla tuz üretimi yapıyoruz" diye konuştu. Batman-Kozluk-Bitlis karayolu güzergâhında kurdukları tuz satış noktalarında tuzun çuvalını 15-25 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını belirten Rıdvan Atman, "Köyümüz ile çevresindeki yerleşim birimlerinde yılda 100 ton tuz üretimi yapılıyor. Daha çok hayvancılık bölgelerine perakende satışımız oluyor. Bir de karayoluna kurduğumuz satış noktalarında salamura peynir ve yemek için de tuz alanlar oluyor. Birçok ilin tuz ihtiyacını köyümüz karşılıyor. Batı illerinde çalışacağımıza topraklarımızdaki tuzu çıkarıp piyasaya sürmek en güzel iştir. Büyüklerimizden bize kalan mirası devam ettirmek istiyoruz" dedi.



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