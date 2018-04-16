Ekmeğini taştan çıkarıyor

DİYARBAKIR'da, Sosyoloji Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan ve öğretmenlik yapmak için formasyon alan Yasemin Süzük (26), ataması gerçekleşmeyince ailesinin desteğiyle kurduğu atölyede, çakıl taşları ve tahtalardan süs eşyası üreterek satmaya başladı. Atanamadığı için umutsuzluğa kapılmadığını belirten Süzük, "Atanamayan meslektaşlarım da böyle küçük bir yerden başlayıp, tüketici konumdan üretici konumuna geçebilir" dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan Yasemin Süzük, özel sektörde bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra işsiz kaldı. Ailesinin desteğiyle kendi işini kurmaya karar veren Süzük, açtığı atölyede, çakıl taşları ve tahtalardan süs eşyası üreterek satmaya başladı. Yasemin Süzük, "Kendimi geliştirdikten sonra ailemin de desteğiyle küçük bir dükkan açtım. Bu şekilde hem aile bütçesine katkı sunuyorum hem de kendi işimi kurmanın özgüveni ve mutluluğuyla geleceğe bakıyorum" diye konuştu.

Formasyon almasına rağmen öğretmen olarak atanamadığını anlatan Süzük, bir yıl özel bir kurumda rehber öğretmen olarak çalıştığını ifade ederek, "Ancak, özel sektörde çalışmak beni doyurmadı. Zaten ben daha öğretmenlik yaptığım dönemde de inşaat ve nehir kenarında çakıl taşlarını boş zamanlarımda topluyor ve bunları boyayıp tahta zemin üstünde şekillendirerek tabloya dönüştürüyor ve bunları internet aracılığıyla satıyordum. Talep olunca da ressam arkadaşlarımın atölyelerini kullanmaya başladım. Sonra öğretmenliği bırakıp bu işe girmeye karar verdim. Bu işin büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Ancak, büyük işlere küçükten başlamalı. Ben de küçük dükkanı açtım. Hem atölye hem de satış yeri. Burada çakıl ve kütüklerden ürettiğim el sanatlarını aynı zamanda sergiliyor ve satıyorum. Bu şekilde hem aile bütçesine katkı sunuyorum hem de kendi işimin patronu oldum" dedi.

Atanamayan meslektaşlarının umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Yasemin Süzük, "Ben atanamadığım zaman bile hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Atanamayan binlerce öğretmen var. Onlar da benim yaptığım gibi küçük bir iş yeri açarak üretime geçebilir. Umarım bu girişimimle örnek olurum" ifadelerini kullandı.



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