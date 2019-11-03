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Ekmeği 126 yıl önceki usullere göre yapıp taş fırında pişiriyor

BURSA’nın İznik ilçesindeki bir fırında ekmekler, 126 yıl önceki geleneklere uygun olarak üretiliyor. Fırının işletmecisi Nebahat Çil, tamamen doğal ekmek ürettiklerini, unu su değirmeninde öğüttükleri buğdaydan yaptıklarını, ekşi...

GENEL 03.11.2019, 11:21
BURSA’nın İznik ilçesindeki bir fırında ekmekler, 126 yıl önceki geleneklere uygun olarak üretiliyor. Fırının işletmecisi Nebahat Çil, tamamen doğal ekmek ürettiklerini, unu su değirmeninde öğüttükleri buğdaydan yaptıklarını, ekşi maya ile yapılan ekmeği de özel olarak yaptırdıkları taş fırında pişirdiklerini söyledi.

İznik’teki bir firmada ekmekler, Kafkas geleneklerine uygun şekilde üretiliyor. Buğdayın su değirmeninde öğütüldükten sonra un haline getirildiği fırında, ekşi maya ile yapılan ekmekler, özel olarak yaptırılan taş fırında pişirilerek satışa sunuluyor.

126 YIL ÖNCEKİ LEZZET

Fırının işletmecisi Nebahat Çil, aile büyüklerinin 1893 yılında Gürcistan ve Batum çevresinden İznik’in Kırıntı Köyü’nün bulunduğu yere göç ettiğini ve bu bölgede de kendi geleneklerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Köyde Kafkas yöresine has evler yaptıklarını, ayrıca köyün yakınına su değirmeni inşa ettiklerini dile getiren Nebahat Çil, 1980 yıllarında da İznik’te bir fırını kendi geleneklerine uygun ekmek pişiren 'taş fırın' haline dönüştürdüklerini ve vatandaşlara 126 yıl önceki lezzette mayalı ekmek sattıklarını aktardı.

YAPAY AROMA YOK

Nebahat Çil, üretimin her noktasında kadınların bulunduğuna işaret ederek, "Uzun bir süre elektrikli fırınlarda üretilen ekmekler yoğun bir ilgi gördü. Fakat doğal ve organik ürünlerin fark edilmesi ile birlikte ürünlerimiz şu an çok büyük bir ilgi görüyor. Kullanılan unlar, katkısız, doğal, taş değirmen unu ve organik undur. Ekşi maya ekmeklerimizin mayası, uzun yıllardır beslediğimiz kendi doğal mayamız. Hiçbir ekmeğimize, sanayi tipi un karışımlarını, ekmek katkı maddelerini, kimyasalları veya sanayi tipi yapay aromaları koymuyoruz" dedi.

EKMEK SABIR İŞİ

Ekşi maya ekmeklerin yapımının 3, diğer ekmeklerin ise 2 gün sürdüğünün altını çizerek, "Doğal ekmek sabır işi ama karşılığını veriyor. Ürettiğimiz ekmeklerin sadece İznik’te değil çevre ilçelerden de talep görmesi bizi çok mutlu ediyor. Ekmek üretimi yanında pasta, börek ve çörekler gibi birçok ürünümüz mevcut. Ayrıca şu an yoğun talep gören Siyez buğdayından üreteceğimiz ürünlerimiz ile 100 yılı aşan un ve ekmek tecrübemizi önümüzdeki yıllarda daha çok tüketiciye ulaşmayı, bu amaçla daha fazla satış noktası oluşturmayı ve internet üzerinden ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
 

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