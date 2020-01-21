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Ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu
GENEL 21.01.2020, 11:02
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SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Doğan köyünde rahatsızlanan hamile Hülya Bulut (33), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Doğan köyünde 5'inci çocuğuna hamile olan Hülya Bulut rahatsızlanınca, yakanları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Doğan köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Bulut, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Hülya Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Doğan köyünde 5'inci çocuğuna hamile olan Hülya Bulut rahatsızlanınca, yakanları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Doğan köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Bulut, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Hülya Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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