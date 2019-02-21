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'Ekim nöbeti' şartına uymayana destek yok

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, münavebe (ekim nöbeti) şartına uymayarak arazisine 3 yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilerin, desteklerden yararlanamayacağını söyledi.  Tarım ve Orman İl...

'Ekim nöbeti' şartına uymayana destek yok

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, münavebe (ekim nöbeti) şartına uymayarak arazisine 3 yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilerin, desteklerden yararlanamayacağını söyledi. 
Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, konuyla ilgili açıklamasında, ekim nöbeti uygulamaları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştiğini söyledi. Ekim nöbeti ile toprakta organik maddelerin arttığını ve fazla su tutmasının sağlandığını açıklayan Baş, "'2018 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz' hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir. 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş ve yetiştirecek olan ve 2020 yılı üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz tebliğin ilgili maddeleri gereğince, sertifikalı tohum, yem bitkileri ve fark ödemesi gibi bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır" dedi.

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