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Eker: Biz bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da oyunu kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, bu seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu ifade ederek, "Biz yaklaşık bir...

Eker: Biz bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da oyunu kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, bu seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu ifade ederek, "Biz yaklaşık bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak. Seçmen nasıl konuşacaksa, nasıl bir karar verecekse, milletimizi ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum" dedi.
Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, oyunu Yenişehir ilçesindeki Rekabet Kurumu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 1083 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Eker, bugün yapılan seçimlerin önemine değindi. Eker, "Bu seçimlerin Diyarbakır, ülkemizi ve bölgemiz için hayırlı olsun. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin önemli bir seçimidir. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi diyebiliriz. Çünkü, Türkiye'nin sistem değişikliği geçen yıl yapılan anayasa değişikliğiyle ilk defa uygulamaya girecek. Bu da, bu seçimleri çok önemli kılıyor. İnşallah bütün milletimiz için hayırlarla vesile olur. Biz yaklaşık bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak. Seçmen nasıl konuşacaksa, nasıl bir karar verecekse, milletimizi ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Seçimlerin sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Eker, "Diyarbakır'da önceki seçimlere göre mukayase edildiğinde huzurlu bir seçim. Hamd olsun ortam iyi. Güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almışlar. Vatandaşlarımız da huzur ve sukünet içerisinde bu demokratik haklarını kullanıyorlar. Seçimler, demokrasinin bayramıdır. Bu bayramın da kutlu olmasını diliyorum" dedi.

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