Ek - Terör saldırısında ölen Lübnanlı bankacının yaralı eşi Adli Tıp Kurumu'nda

CENAZESİNİ KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ ALACAK
İşlemleri tamamlayan Mirey Mousallem yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Mousallem'in cenazesinin konsolosluk görevlileri tarafından alınacağı öğrenildi.
CENAZESİNİ KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ ALACAK İşlemleri tamamlayan Mirey Mousallem yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Mousallem'in cenazesinin konsolosluk görevlileri tarafından alınacağı öğrenildi.
02 Ocak 2017 Pazartesi 11:33
CENAZESİNİ KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ ALACAK
İşlemleri tamamlayan Mirey Mousallem yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Mousallem'in cenazesinin konsolosluk görevlileri tarafından alınacağı öğrenildi.
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