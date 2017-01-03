Ek - Reina önüne ziyaretçi akını

TUKODER DE GELDİ
Tüketiciyi Koruma Derneği (TUKODER) üyeleri de Reina'nın önüne gelerek, saldırıda hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktılar.
TUKODER DE GELDİ Tüketiciyi Koruma Derneği (TUKODER) üyeleri de Reina'nın önüne gelerek, saldırıda hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktılar.
03 Ocak 2017 Salı 16:20
TUKODER DE GELDİ
Tüketiciyi Koruma Derneği (TUKODER) üyeleri de Reina'nın önüne gelerek, saldırıda hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktılar.
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