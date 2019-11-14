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EK- İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI
-İSTANBUL- EK- İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı. Haber-Kamera: Ertan...
GENEL 14.11.2019, 06:24
-İSTANBUL- EK- İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / İSTANBUL
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.
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