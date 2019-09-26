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Ek / İstanbul'da deprem; Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği...
GENEL 26.09.2019, 16:36
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği açıklandı.
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