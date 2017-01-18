Ek - İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı

BOĞAZ YENİDEN GEMİ TRAİFİNE AÇILDI
Sisin kalkmasıyla birlikte saat 15.00 'den itibaren İstanbul Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
BOĞAZ YENİDEN GEMİ TRAİFİNE AÇILDI Sisin kalkmasıyla birlikte saat 15.00 'den itibaren İstanbul Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
18 Ocak 2017 Çarşamba 15:42
BOĞAZ YENİDEN GEMİ TRAİFİNE AÇILDI
Sisin kalkmasıyla birlikte saat 15.00 'den itibaren İstanbul Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:17
|13:25
|15:55
|18:15
|19:46