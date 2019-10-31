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(ek görüntülerle) AMBULANSIN ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Ali AKSOYER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, () - FATİH'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı...
GENEL 30.10.2019, 21:40
Ali AKSOYER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, () - FATİH'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı Göktürk'te buldu. Ambulansın çalınma anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Ambulansı çalan 34 yaşındaki Emre Çelik'in dakikalar önce yolda yürümesi de güvenlik kameralarına yansıdı.
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