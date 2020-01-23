(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Anıl UÇAN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Konvoy, geniş güvenlik altında Beşiktaş'a geldi. Merkel'in konvoyu, geceyi geçirecekleri otele giriş yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

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