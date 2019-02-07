Ek Fotoğraflar//Kartal'da çöken binanın enkazından yaralılar çıkarılıyor
07 Şubat 2019 Perşembe 03:41
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