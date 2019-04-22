EK Fotoğraflar // Yerlikaya ile İmamoğlu Kağıthane'de binanın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu
22 Nisan 2019 Pazartesi 18:56
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