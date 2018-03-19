Ek fotoğraflar // Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal'dan "hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" açıklaması
19 Mart 2018 Pazartesi 15:52
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