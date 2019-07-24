Ek fotoğraflar // Üsküdar'da metrobüs kazası

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı. (FOTOĞRAF)
24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() ÜSKÜDAR Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
(FOTOĞRAF)