Ek fotoğraflar //Pastane sahibi: İçeride oturuyorduk bir anda patlama oldu
20 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
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