Ek fotoğraflar // Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:14
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