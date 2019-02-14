Ek fotoğraflar // Kartal'da çökme riski olan "Nuri Bey Apartmanı" tahliye ediliyor
14 Şubat 2019 Perşembe 13:55
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