Ek fotoğraflar // /Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yılında anıldı
19 Ocak 2017 Perşembe 16:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1TEİS: Yerli ilaç üretimi ve kullanımı...
- 2Acil Tıp Uzmanı Cander: Sağlıkçının...
- 3Acil Tıp Uzmanı Cander: Sağlıkçının...
- 4(Görüntülü Haber) Ameliyatta şarkı...
- 5Ameliyatta şarkı söyledi, çıkınca...
- 6(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Erdoğan:...
- 7Prof. Dr. Erdoğan: Hastalar sorunları...
- 8Prof. Dr. Erdoğan: Hastalar sorunları...
- 9Beyin felçli iki kardeşin Robotik Lokomat...
- 10(Görüntülü Haber) Sporla güçlendirilen...
- 1KYK'lı gençler, 11 ilde KYK Tematik...
- 2(Görüntülü Haber) Sivas Valisi'nden...
- 3Sivas Valisi'nden ilkokul öğrencisine...
- 4Dönem tatilini verimli geçirebilmek için...
- 5Üç Okul Bir Konser
- 6Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri...
- 748 saatlik kesintisiz oyun maratonu 20 Ocak’ta...
- 8Çoçuklar hangi dönemde hedef belirlemelidir
- 9Bahçeşehir Okulları'nda 5 yaşında...
- 10Eğitimci Hatice Yılmaz'dan yeni müfredat...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Bursaspor, Stancu ile sözleşme imzaladı
- 2Kümese giren karakulak yakalandı
- 3Bursa'da doğalgaz kaçağı patlaması-...
- 4Erzincan’da FETÖ'den 2 tutuklama
- 5İpsala’da kamyonet devrildi: 1 ölü,...
- 6Bursaspor, Stancu'yu renklerine bağladı
- 7İzmir'de 4 kişinin katili, intihardan...
- 8CHP Berlin Birliği 'Anayasa Değişikliğine...
- 9DHA YURT BÜLTENİ - 13
- 10Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında...
- 11Kayınvalidesini öldüren oda başkanına...
- 12Kuvözdeki bebeğini emzirmeye giderken...
- 13Rakel Dink: Gelin önce birbirimizi yaşatalım
- 14IAB Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
- 15İlker Başbuğ, Bigalı Mehmet Çavuş'un...
- 16RAKEL DİNK: GELİN ÖNCE BİRBİRİMİZİ...
- 17Mersin İdmanyurdu olağanüstü genel kurul...
- 18162 kilo eroinle yakalanan 2 şüpheli adliyede
- 19162 kilo eroinle yakalanan 2 şüpheli adliyede
- 20(Görüntülü Haber) Bayrampaşa Çevikkuvvet...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:17
|13:25
|15:56
|18:16
|19:47