ek fotoğraflar// Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet: boşanmak isteyen karısını başından vurup intihar girişiminde bulundu
09 Nisan 2018 Pazartesi 10:29
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