(ek fotoğraflar) Erdoğan: Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik
13 Nisan 2018 Cuma 15:59
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