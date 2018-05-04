ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camii'nin açılış törenine katıldı
04 Mayıs 2018 Cuma 16:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kayseri Şehir Hastanesi açılışa hazır
- 2Ürtiker, bahar aylarının kabusu oldu
- 3(Görüntülü Haber) Pankreasındaki kitleden...
- 4(Görüntülü Haber) 5 anneden 1'i...
- 55 anneden 1'i doğum sonrası tehlike...
- 6Pankreasındaki kitleden robotik cerrahiyle...
- 7Dr. Mehmet Kazak: Türkiye’de 25 bin kişi organ...
- 8“Kahramanlık Köklerinde Var” projesi...
- 9Maltepe Belediyesi 4 ayda 37 bin hastaya...
- 10Maltepe Belediyesi 4 ayda 37 bin hastaya...
- 1Taksim Meydanı'nda horon; turistler...
- 2(Görüntülü Haber) Diş hekimi adayları...
- 3Diş hekimi adayları beyaz önlüklerini...
- 4(Görüntülü Haber) Hemşirelik Bölümü'nden...
- 5TÜGİAD ile BAU gençlere staj imkanı...
- 6Hemşirelik Bölümü'nden 14 öğrenciye...
- 7(Görüntülü Haber) Ünlü matematikçi...
- 8Ünlü matematikçi Rossi: Öğrencilerin...
- 9(Görüntülü Haber) Çocukların okulu...
- 10Çocukların okulu terk etmemesi için bir...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Trabzonspor’dan Çaykur Rizespor’a ziyaret
- 2“Trump’ın İran nükleer anlaşmasından...
- 3HAFTAYA BAKIŞ - QNB Finans Yatırım /...
- 4(Görüntülü Haber) Bursa'da husumetli...
- 5Silahlı suç örgütü üyesi olmak ve...
- 6'Türkiye Etik Ödülleri ETİKA'...
- 7DHA ANKARA- Silahlı suç örgütü üyesi...
- 8İntihar eden uzman çavuş, Zonguldak'ta...
- 9Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığına...
- 10Eskişehir'de havacılık firması...
- 11Patlayıcıyla yakalanan sanıklar için...
- 12Kamyonun stepnesinden 45 kilo esrar çıktı
- 13Muğla'da doping kullanınıma karşı...
- 14Konyaspor kafilesi Kastamonu'da
- 15Konyaspor kafilesi Kastamonu'da
- 16DHA YURT BÜLTENİ-13
- 17DHA YURT BÜLTENİ-13
- 18FAO/Kenny: İklim değişikliği gıda kaynaklı...
- 19Bursa'da kötü kokunun nedeni, kanalizasyona...
- 20Etik Değerler Merkezi'nin ETİKA Ödülleri...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:53
|05:51
|13:12
|17:05
|20:12
|21:56
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv