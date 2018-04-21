Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisi, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda açıldı.
Ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel koleksiyonu da sergileniyor
Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler" sergisi, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda açıldı.
21 Nisan 2018 Cumartesi 17:42
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