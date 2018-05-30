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Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin açılışını yaptı
30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:33
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