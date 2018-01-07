Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Kilise'nin açılışında konuştu
07 Ocak 2018 Pazar 13:32
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