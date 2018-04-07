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ek fotoğraflar// Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - - Erhan TEKTEN -  İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Harun UYANIK - İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi,  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı. Çarpmanın ardından yalıda...

ek fotoğraflar// Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - - Erhan TEKTEN -  İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Harun UYANIK - İSTANBUL,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi,  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi. 
Edinilen bilgilere göre Mısır'dan sefere çıkan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümeninin kilitlendi. Dümeni kilitlenen gemi sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Gemi,  225 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. Kaza sonrası, olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.

YALIDA EN SON İSTANBUL KIRMIZISI ADLI FİLMİ ÇEKİLMİŞTİ 
Konser, düğün gibi organizasyonlar ile sinema ve dizi filmlerinin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın en son Ferhan Özpetek'in yönettiği, Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler gibi sanatçıların rol aldığı 'İstanbul Kırmızısı' adlı sinema filmine de evsahipliği yapmıştı.  Yalının ayrıca 'Binbir Gece' dizisi gibi çok sayıda dizinin de çekilmişti. 

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NIN TARİHÇESİ
Hekimbaşı Salih Efendi yalıyı 18. yüzyıl başında iki oda bir sofadan oluşan küçük bir yapı olarak satın alarak daha sonra ilave inşaatlarla büyüttü. 

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