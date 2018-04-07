ek fotoğraflar// Başakşehir'de tanker kaydı cadde savaş alanına döndü
07 Nisan 2018 Cumartesi 09:09
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