(ek fotoğraflar) Ataşehir'de fabrika yangını-1
YANGIN saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Camlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları yangına müdahale...
31 Mart 2018 Cumartesi 12:27
YANGIN saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Camlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları yangına müdahale ediyor.
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