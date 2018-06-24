Ek fotoğraflar // AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor
24 Haziran 2018 Pazar 21:27
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