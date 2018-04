(ek fotoğrafla geniş haber) Doğan Medya'da devir teslim töreni 

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ-Can EROK - İstanbul - DOĞAN Medya'da devir teslim töreni düzenlendi.

Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Daha sonra tören devir teslim törenine geçildi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, çocukları Erdoğan, Yelda ve Cemal Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay ile çocukları Sinan ve Murat Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile çocukları Kaan ve Mina Demirören, Revna Demirören'in annesi Tülay Ulusoy ve kardeşi Alican Ulusoy, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan'ın da aralarında bulunduğu Demirören grubu yöneticileri ile Doğan grubu yönetici ve çalışanları katıldı.

"60 YILDIR DOSTLUKLARI, İŞ ARKADAŞLIKLARI OLAN İKİ AİLE"

Törende ilk olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila konuştu. Fikret Bila, "Bir haftadır bu törenleri hep birlikte yapıyoruz. Türk medyası için çok büyük, önemli bir olay iki aile arasındaki bu devir. İki aileyi de tanıyoruz. Hem Türk iş dünyasının hem Türk basının iki köklü ailesi. 60 yıldır dostlukları, iş arkadaşlıkları olan iki büyük iş adamının liderlik ettiği iki aile. Bu devir tesliminin hem çalışanlarımıza hem basınımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her iki aileye de hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Aydın Doğan Beye, Doğan ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Sayın Erdoğan Demirören ve Demirören ailesine de Hürriyet dünyasına hoş geldiniz diyorum. Hürriyet ve Hürriyet ailesi, dünyası Türk basınının gerçekten en büyük kurumu. Sadece Türkiye için değil Avrupa ve dünya için de önemli bir yere sahip basın kuruluşu. Hepimiz burada çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa, dünya bizi izliyor. Bazı ölçülerimize baktığımızda, Avrupa'da bazen ikinci, üçüncü, birinci dünyada da ilk ona giren bir iletişim ağımız var. bu bakımdan Türkiye açısından çok önemli bir kurum olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hürriyet'in amiral gemisi olarak birçok başarıyı kaydedeceğine eminim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



"MEZARA KADAR DOSTLUĞUMU, ARKADAŞLIĞIMI DEVAM ETTİRECEĞİM"

Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, törende yaptığı konuşmada, "40 yıl önce bir yolculuğa çıktım. İçinizde bunun 40 yılı olanı azdır ama 30 yılı aşkın çok dostum, arkadaşım var. Onlardan ayrılmıyorum, sadece bu binadan ayrılıyorum. Yine sizlerin dostunuz, arkadaşınızım. Devam ettiğimiz sürece, mezara kadar dostluğumu, arkadaşlığımı devam ettireceğim. Ben 59 yıl önce Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne kaydoldum. 40 yıla yakın bir süre önce de basın dünyasına adım attım" dedi.



"DEMİRÖREN AİLESİNE, MEDYA GRUBUNU KENDİ İSTEĞİM İLE HİÇ KİMSENİN BİR BASKISI OLMAKSIZIN ..."

Aydın Doğan, "Cuma günü sizlere bahsettim, Demirören ailesine, medya grubunu kendi isteğim ile hiç kimsenin bir baskısı olmaksızın Yıldırım beyle ilk konuşmayı yaptık. Bir, iki, üç, dört konuşma sonrasında ikisini gizli tuttuk ikisini de Holding binasında yaparsak duyulur diye Hilton'da gizli yaptık. Sonra da halka açıkladık. 22 Mart'tan beri halka açıkladık. Bizim yayın grubunun sahibi Demirören ailesi olmuştur" diye konuştu.



"TÜRK BASININ AMİRAL GEMİSİNİ LİMANA SALİMEN GETİRDİM"

Aydın Doğan, "40 yıl evvel bir gemi ile yolculuğa çıktığımı söylemiştim. O gemiyi bütün dalgalarla boğuşarak, ne kadar çile çektiğimi kimseye göstermeden bütün gayem gemiyi limana salimen getirmekti. Türk basının amiral gemisini limana salimen getirdim ve Demirören ailesine teslim ediyorum. Allah'tan temenni ediyorum ki Demirören ailesi bu gemiyi daha büyük uzun yıllar devam ettirecek. Ben de onunla iftihar edeceğim" dedi. Aydın Doğan, "Hepinizden helallik almıştım bir daha hakkınızı helal edin. Ben size helal ediyorum. Dostluklarımızın devam etmesi dileği ile hepinizin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.



"SEVGİLİ DOĞAN AİLESİ İLE DOSTLUĞUMUZ YARIM ASRA DAYANIYOR"

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören ise törende yaptığı konuşmada, "Aydın bey gibi bir kişinin arkasından konuşmak çok zor. Çok değerli bir kişi. Kişiliği ile de Türkiye'ye damga vurdu zaten. Değerli çalışma arkadaşlarımız, hepinize iyi günler dileyerek ailemize hoş geldiniz diyorum. Sevgili Doğan ailesi ile dostluğumuz yarım asra dayanıyor. Bu devir teslimin iki köklü aile arasında olması bu nedenle sürpriz değil. Demirören ailesi olarak Doğan ailesinin tüm fertlerine sizler gibi vefalı, çalışkan mesleğine tutku ile bağlı basın mensuplarını bir araya getirdiği için teşekkürlerimizi sunmayı da bir borç biliyoruz. Demirören Grubu'nun Hürriyet ile ve Doğan Grubu ile de yolları ilk kez kesişmiyor Aydın beyin dediği gibi. Belki mesleğe yeni başlayanlar pek bilmiyor ama ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış sevgili babamız, sayın Erdoğan Demirören 1965 yılında Hürriyet Gazete Dağıtım Şirketi'nin Simavi ailesi ile birlikte ortaklarından biriydi. 1979 yılında da Aydın bey, Milliyet'i satın alırken yine kendisi ortaklardan biriydi. En son 2011 yılında bildiğiniz Milliyet, Vatan Gazetesi satışına da burada beraber imza atmıştık. Hatta şu anda içinde bulunduğumuz üzerinde Hürriyet yazan bu bina da çok kısa zaman önce Milliyet binasıydı. Şu kısa tarihine baktığımızda bu binaların, kurumların, ailelerin ne kadar bir arada olduklarını görüyoruz. Diyoruz ki; kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kalıcı kurumlar. Ve bu kurumalara can veren emekçiler, gazeteciler, yayıncılardır" ifadelerini kullandı.



"ÜZERİNE ÇOK YAZILDI ÇOK KONUŞULDU. GERÇEKLERİ YANSITMAYAN, MAKSADINI AŞAN SPEKÜLASYONLAR YAPILDI"

Yıldırım Demirören, "Üzerine çok yazıldı çok konuşuldu. Gerçekleri yansıtmayan, maksadını aşan spekülasyonlar yapıldı. Bilmenizi gönülden isteriz ki; ortak geçmişimizi değerlendirdiğimizde, birlikte sahip çıkacak tarihimizi de yine birlikte yapacağız. Aklınızda pek çok soru var biliyoruz. İnanın bunların önceden verilmiş yanıtı yok. Bir çoğunu hep birlikte yanıtlayacağız. Bu nedenle sizden bir tek ricamız; önyargından uzak durmanızdır. En çok da kendinize ve kurumlarınıza güvenmenizdir. Sevgili babamız Erdoğan Demirören beyefendi bizlere hep şunu söyler; 'Ülkem, bayrağım ve milletim söz konusu ise biz her şeyimiz ile varız'. Bizler bu hizmet bayrağını ve bu gemiyi büyük bir onur be her ne pahasına olursa olsun bütün aile fertlerimiz ile ve sizlerle birlikte taşıyacağımıza inanıyoruz. Aydın beyin sözü ile noktalayalım; kendisi '40 yıl dalgalar ile boğuştum gemiyi sağ salim limana ulaştırdım' dedi. Şimdi büyük denizlere açılma vakti bizde. Bu yolculuğumuzu hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Ömrünü ülkesine, milletine, işini ve ailesine adayan sevgili babamız Erdoğan Demirören beyefendiye, ailem ve kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Sevgili eşime, çocuklarıma, Avukat Fatih Şahin ve ekibine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Doğan ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören sonunda Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören Oktay tarafından Aydın Doğan'a çiçek takdim edildi.

Aydın Doğan da Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören Oktay'a çiçek verdi. Aydın Doğan, Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı. Aydın Doğan, Yıldırım Demirören ve küçük oğlu Cemal Demirören Hürriyet Gazetesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından Demirören ailesi, Doğan Medya'yı gezerek çalışanlarla tanıştı.



(FOTOĞRAFLI)