/ ek fotoğraf/ İstanbul'da kar yağışı: Beylikdüzü'nde vatandaşlar yürümekte zorlandı
23 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
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