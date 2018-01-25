ek fotoğraf// Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
25 Ocak 2018 Perşembe 15:27
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