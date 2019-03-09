Ek fotoğraf 2 // Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor
09 Mart 2019 Cumartesi 12:01
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