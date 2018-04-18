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(ek bilgiyle yeniden)  Büyükelçi Turgut Kural babası ile aynı kaderi paylaştı

Hasan ERŞAN /İSTANBUL () Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural (51) dün gece kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.  Turgut Kural'ın babası Moskova Büyükelçisi Andan Kural'ın da 1972 yılında görevi sırasında kalp krizi geçirerek...

(ek bilgiyle yeniden)  Büyükelçi Turgut Kural babası ile aynı kaderi paylaştı

Hasan ERŞAN /İSTANBUL ()

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural (51) dün gece kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.  Turgut Kural'ın babası Moskova Büyükelçisi Andan Kural'ın da 1972 yılında görevi sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü öğrenildi.

 

BABASIYLA KADERİ AYNI OLDU

Turgut Kural'ın ölümünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benin Büyükelçimiz Turgut Kural geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece vefat etti" dedi. Turgut Kural'ın babası Moskova Büyükelçisi Andan Kural'ın da 62 yaşındayken görevi sırasında Moskova'da kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi.

 

2014'TE BENİN'DE GÖREV BAŞLADI

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bitirdi. Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı. Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı. Kural, Kasım 2014’ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.

 

(Fotoğraflı)

 

 

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