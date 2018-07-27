(ek bilgiyle)- Vahşeti kötü koku ortaya çıkardı

Ersan SAN-İSTANBUL ()-AVCILAR'da çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış halde bulunan bir erkeğe ait cesetle ilgili gözaltına alınan iki kişi suçunu itiraf etti.

Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelmiş, daireye giren polisler bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi bulmuştu. Cesedin 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar'a ait olduğunu belirleyen polis, soruşturma kapsamında Mustafa Kırlılar'ın gelini S.Kırlılar ile A.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan şüphelilerden A.A. ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Mustafa Kırlılar'ı S.Kırlılar ile birlikte öldürüp, çuvala koyduklarını söylediği öğrenildi. Mustafa Kırlılar'ın gelini S.Kırlılar'ın da ilk sorgusunda suçu itiraf ettiği belirtildi.

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