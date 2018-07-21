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/ek bilgiyle/ - Üsküdar'daki kadın cinayeti; katil zanlısı yakalandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Üsküdar'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren zanlı yakalandı. Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52)...

/ek bilgiyle/ - Üsküdar'daki kadın cinayeti; katil zanlısı yakalandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Üsküdar'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren zanlı yakalandı.
Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52) çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu.  Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak  Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.
Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça olaydan birkaç saat sonra yakalandı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının sorgusu sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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