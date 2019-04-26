 (ek bilgiyle ) - Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Olay, dün akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 34 TJJ 36 plakalı taksinin sürücüsü Doğan Erdoğan ile Sedahan Özmen yol verme tartışmasına başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedahan Özmen'in erkek arkadaşı Gökhan Murat Emre Gencebay, ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada taksici Erdoğan, Gencebay'ı bıçakla yaraladı. Gencebay olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Taksici ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksici Erdoğan Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN DAHA ÖNCEDEN DE SABIKASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Olayla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yazılı açıklama yaptı. "Sektörümüz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere hemen hastaneye gidip kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" diyen Aksu, "Hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz ve tamamen sektörümüze zarar veren bu olaydan ötürü Kıymetli Gencebay ailesinden özür diledik. Durumunun iyi olması bizi sevindirdi, Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ziyaretimizde kendilerine de ifade ettiğimiz üzere olayın bizzat takipçisi olacağımızı bildirmek isterim, öte yandan yaşanılan bu olayda, taksi şoförünün daha önceden de sabıkası olduğunu öğrendik. Bu, bizim uzun süredir dile getirdiğimiz denetim eksikliklerini, sektörümüzde standartların bir türlü oluşturulamamış olmasını da tekrar gün yüzüne çıkardı. Biz 52 bin çalışandan oluşan bir sektörüz, ancak içimizde maalesef denetim eksiklikleri dolayısıyla bu tür sabıkalı insanlar da kaçak çalışabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için hem İçişleri Bakanlığı'nı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nü işbirliğine davet ediyoruz. Yaşanan elim olaydan dolayı üzüntümüzü tekrar belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.