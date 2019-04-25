/ek bilgiyle /Küçükçekmece'deki cinsel istismar şüphelisi yakalandı



Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenldi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.