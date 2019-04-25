Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.
M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenldi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.
/ek bilgiyle /Küçükçekmece'deki cinsel istismar şüphelisi yakalandı
Müslim SARIYAR/İSTANBUL,() Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece...
25 Nisan 2019 Perşembe 15:33
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