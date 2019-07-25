Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Libya’da gemi battı: 100’den fazla kişi ölmüş olabilir 
Libya'da gemi battı
Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacak
Silvan Barajı, 300 bin istihdam...
İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını
İzmir'de orman yangın
83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı
83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep...

(Ek bilgiyle) Fatih'te 300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi

Murat SOLAK-Mustafa BAKIRHAN-Alper KORKMAZ/İstanbul - FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü. Soygun...

(Ek bilgiyle) Fatih'te 300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi

Murat SOLAK-Mustafa BAKIRHAN-Alper KORKMAZ/İstanbul - FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü.
Soygun saat 14.30 sıralarında Vezneciler'de meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, Kemal Paşa Fehmi Bey İş hanında bulunan Libyalılara ait kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı. Çevredekiler ve firma çalışanları soyguncuların peşine takıldı. Bir soyguncu, Şehzadebaşı Parkı girişinde yakalandı. Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darp ederek paranın yerini öğrenmeye çalıştı. Dövülen soyguncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı. Yerde yaralı yatan soyguncu kelepçe takılarak İBB binasına getirildi. Soyguncu daha sonra polise teslim edildi. O anlar saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde soyguncunun yerde tekmelenmesi, İBB güvenlik görevlilerinin gelerek soyguncuyu kurtarması yer alıyor. Beyazıt Polis Merkez Amirliğine götürülen ve darp esnasında yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan soyguncu karakola çağrılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayın gerçekleştiği Fehmibey İş Hanı'nda bir süre inceleme ve delil araştırması yaptı. Polis parayla kaçan 4 soyguncuyu arıyor.
(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.