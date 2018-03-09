(ek bilgiyle 3) Taksim'de silah sesleri : 3 yaralı 

Zeki GÜNAL - İSTANBUL

TAKSİM Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu.

Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda bulunan bir otelin girişinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı'nda paniğe neden oldu. Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kaçan kişilerin araçlarını Mete Caddesi'nde terkedip yaya olarak uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)