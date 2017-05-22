(ek bilgilerle yeniden)Zirvede Fenerbahçe sohbeti

Özgür ALTUNCU-Taner YENER/İSTANBUL,() Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu, bugün İstanbul'da başlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin de gündemindeydi. Zirveye katılan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbıstan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç arasındaki sohbetin konusu Fenerbahçe'nin şampiyonluğuydu.





TOPLANTIDA FENERBAHÇE MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in konuşmasının ardından teşekkür ederek sözü Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna getirdi. Erdoğan, "Bir teşekkürüm daha var. Üyesi olduğumuz Fenerbahçe Avrupa lignde şampiyon oldu. Koç Obradovic Sırbistanlı. Takımda oynayan gerek Bogdanoviç gerek Kaliniç onlar da Sırbistanlı" dedi. Bunun üzerine Sırp Bakan Daçiç "Bu ortak zaferimiz" karşılığını verdi.





"GÜZEL BİR DAYANIŞMA İLE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU"



Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunan mevkidaşına dönerek, "Tabi Yunanistan Cumhurbaşkanı değerli dostum o da üzülmesin. Onların da yine mensubu olan Kostas Sloukas...o da Yunanistanlı, o da Fenerbahçeli. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Fair play içinde bunların gerçekleşmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir" diye konuştu.





"FENERBAHÇE ÇOK İYİYDİ"



Zirve öncesi çektirilen aile fotoğrafından sonra da konu yine Fenerbahçe'nin şampiyonluğuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos birlikte yürürken yanlarına Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Spenser Nikolaos geldi. Olimpiyakos'un şampiyon olmasını beklediğini söyleyen Nikolaos'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe çok iyiydi karşılığını verdi. Nikolaos Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden final maçına gelmediğini sordu. Erdoğan da protokol müdürü aracılığıyla, Ankara'da düzenlenen AK Parti kongresi sebebiyle maça gelemediğini söyledi.

(FOTOĞRAF)